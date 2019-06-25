Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu

Edinilen bilgiye göre Cide’nin Yenice Köyü sahiline 350 kilo ağırlığında ayakları bağlı şekilde ölmüş büyükbaş hayvan vurdu. Hayvan ölüsünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İki gündür olduğu yerde duran hayvan ölüsünün kötü kokular yaymasından şikayetçi olan vatandaşlar, hayvan ölüsünün kaldırılmasını bekliyor. Ayakları bağlı ve kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanın gemiden düştüğü tahmin ediliyor.