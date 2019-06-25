GÜNCEL

Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesi sahiline büyükbaş hayvan ölüsü vurdu.

Edinilen bilgiye göre Cide’nin Yenice Köyü sahiline 350 kilo ağırlığında ayakları bağlı şekilde ölmüş büyükbaş hayvan vurdu. Hayvan ölüsünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İki gündür olduğu yerde duran hayvan ölüsünün kötü kokular yaymasından şikayetçi olan vatandaşlar, hayvan ölüsünün kaldırılmasını bekliyor. Ayakları bağlı ve kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanın gemiden düştüğü tahmin ediliyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim de Allahımız var"
Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim de Allahımız var"
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsva oldu
Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsva oldu
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri