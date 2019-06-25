Kartal’daki tacizci adliyeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, Kartal'da sokakta yürüyen bir kadın, hurda kağıt toplayıcısı olduğu ileri sürülen Pakistan uyruklu bir kişi tarafından taciz edilmiş, kadının tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etmişti. Şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtaran polis, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk etti. Polis eşliğinde adliyeye giren şüpheli, hakim karşısına çıkarılacak.