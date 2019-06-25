25 Haziran Türkiye Gündemi
25 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
BBC anketinde Erdoğan damgası
Erdoğan, en büyük desteği alan devlet adamı seçildi. Öte
yandan araştırmada dikkat çeken tespitlere de yer veriliyor.
İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'dan çok konuşulacak açıklamalar
Özkan: "Rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının
nedeni yeni bir Erol'un olmayışıdır" ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın zor anları ağlamamak için kendisini zor tuttu
Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. Yıldırım, bir an olsun yanından
ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. Yıldırım acılı babayı
teskin ederken duygusal anlar yaşadı.
Kaftancıoğlu'ndan MHP'yi kızdıracak paylaşım
Kaftancıoğlu, "İstanbul'a mitili atacağım" diyen
Devlet Bahçeli'ye İzmirmarşıyla gönderme yaptı.
Soylu'dan İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum
"Türkiye'yi diktatörlükle ve anti demokratiklikle suçlayanlar,dün
akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı. İstanbul'un,valiye 'it' diyen bir
belediye başkanı oldu" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı
Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile anlaşan Max Kruse'nin kumarbaz
olduğunu ifade ederken Alman golcüye uyarılarda bulundu.