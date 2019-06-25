25 Haziran Türkiye Gündemi

BBC anketinde Erdoğan damgası

Erdoğan, en büyük desteği alan devlet adamı seçildi. Öte

yandan araştırmada dikkat çeken tespitlere de yer veriliyor.

İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'dan çok konuşulacak açıklamalar

Özkan: "Rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının

nedeni yeni bir Erol'un olmayışıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın zor anları ağlamamak için kendisini zor tuttu

Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. Yıldırım, bir an olsun yanından

ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. Yıldırım acılı babayı

teskin ederken duygusal anlar yaşadı.

Kaftancıoğlu'ndan MHP'yi kızdıracak paylaşım

Kaftancıoğlu, "İstanbul'a mitili atacağım" diyen

Devlet Bahçeli'ye İzmirmarşıyla gönderme yaptı.

Soylu'dan İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum

"Türkiye'yi diktatörlükle ve anti demokratiklikle suçlayanlar,dün

akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı. İstanbul'un,valiye 'it' diyen bir

belediye başkanı oldu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı

Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile anlaşan Max Kruse'nin kumarbaz

olduğunu ifade ederken Alman golcüye uyarılarda bulundu.