Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz

23 Haziran İstanbul seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum"

-Pazar günü yapılan İBB seçiminin de şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İBB'ye seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde, İBB seçimleriyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine YSK büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Tabi bu seçimlerde gerek belediye meclisinde, kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamiyle AK Parti almıştı.

"Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik"

-Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti.

G-20 toplantısı

-Çarşamba günü yarın G-20 toplantısı ve ziyaret için Japonya ve Çin ziyaretimiz olacak. G-20'de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde büyümesine katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız.

"Geri adım atmayacağız"

-S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız.