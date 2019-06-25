Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya tepki! Habertürk canlı yayını aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik eleştirilerine sert çıktı. Alçı'nın sözlerinin hadsiz bir isnat olduğunu söyleyen Soylu, Ordu Valisi'ne yönelik sözlerin şiddet içerdiğini ve bir siyasetçi olarak eleştiri hakkını kullandığını ifade etti.

Habertürk'teki tartışma programına bağlandı. Kendisinin sözleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Soylu, şöyle konuştu: Sandığı küçümsemem, Ömrümüz sandık için mücadeleyle geçtik. Aynı zamanda sandıkla buraya gelmiş birisiyim. Sayın İmamoğlu'na yönelik sözlerim siyasal eleştiri anlamına gelir...

Habertürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerine açıklık getirdi. 31 Mart sonrası kıyamet koparanların, kendilerini antidemokratiklikle, hukuksuzlukla suçlayanların dün sevinç çığlıkları attığını söyleyen Soylu, sözlerinin ise sandığın küçümsemek olmadığını ifade etti. Soylu şunları söyledi;

"Hakikaten valiye söylenmemesi gereken bir sözü ortaya koydu. Bundan sonra kadına şiddet, doktora şiddet dedim ve orada kaldım. İmamoğlu ile ilgili veya bir kişiyle ilgili değerlendirme ortaya koymak, Nagehan Hanım'ın sınırları dışındaysa elbette ben de o sınırlara uyayım. Böyle bir şey olur mu Allah rızası için. İstanbul'da böyle bir değerlendirme olmuş. İstanbul'un verdiği karar başımızın üstüne, buna söyleyecek bir şeyimiz yok.