GÜNCEL

Yaşlı adam kamyonetin altında böyle ezildi

Bursa'da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam ölümden döndü.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl AVM Kavşağı mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yaşlı adamın adımlarına vakit yetmedi. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden kamyon, görmediği Ali Ö.'ye çarptıktan sonra altına aldı. Kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark eden kamyonetin sürücüsü İ.T., yolun ortasında durdu. Yaralı adam kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
MSB'den son dakika açıklaması K. Irak' hava harekatı
MSB'den son dakika açıklaması K. Irak' hava harekatı
İstanbul seçimi sonrası dolar/TL yatay seyrini devam ettiriyor!
İstanbul seçimi sonrası dolar/TL yatay seyrini devam ettiriyor!
Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu'na onay verilmedi
Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu'na onay verilmedi
Afyonkarahisar'da dehşet gecesi! 16 yaşındaki çocuk ortalığı kan gölüne çevirdi
Afyonkarahisar'da dehşet gecesi! 16 yaşındaki çocuk ortalığı kan gölüne çevirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası
Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Bursa'da 2300 yıllık 2 adet İncil ele geçirildi
Bursa'da 2300 yıllık 2 adet İncil ele geçirildi
Kaftancıoğlu’ndan Bahçeli’ye Mehter Marşı göndermesi
Kaftancıoğlu’ndan Bahçeli’ye Mehter Marşı göndermesi
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Canevim 5. bölüm fragmanı
Canevim 5. bölüm fragmanı
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı