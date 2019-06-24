MEDYA

Erkenci Kuş 45. bölüm 2. fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 45. yeni bölümüyle 25 Haziran 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 25 Haziran 2019 Salı akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de feci kaza 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İzmir'de feci kaza 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Cübbeli ve İsmail Saymaz birbirine girdi
Cübbeli ve İsmail Saymaz birbirine girdi
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Edirne'deki cinayet davasında karar
Edirne'deki cinayet davasında karar
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a cevap
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a cevap
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu
Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu
İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını mahalleliyi sokağa döktü
Erkenci Kuş 45. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 45. bölüm 2. fragmanı
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu