Kutlama yapan CHP'liler Maltepe Camii karşısında şampanya patlattılar!

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren vatandaşlar kentin pek çok noktasında kutlama yaptı.İstanbul’daki kutlamalar genel olarak sorunsuz geçerken, bazı çirkin görüntüler de ortaya çıktı.

Araç konvoylarıyla kentte tur atan bazı kişilerin Maltepe Camii önünde konvoyu durdurarak şampanya patlatması dikkat çekti.Sevinç çığlıkları eşliğinde gerçekleşen bu provokatif görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yansırken, dini hassasiyetlere sahip vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.