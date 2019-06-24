Kutlama yapan CHP'liler Maltepe Camii karşısında şampanya patlattılar!
Yenilenen 23 Haziran seçimlerinden en yüksek oyu alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için CHP'liler kutlama için sokaklara döküldü. Bazı partililerin kutlamaları abartması tepkilere nede oldu. Bunlardan en çok tepki alan ise Maltepe Camii önünde şampanya patlatmaları oldu.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren vatandaşlar kentin pek çok noktasında kutlama yaptı.İstanbul’daki kutlamalar genel olarak sorunsuz geçerken, bazı çirkin görüntüler de ortaya çıktı.
Araç konvoylarıyla kentte tur atan bazı kişilerin Maltepe Camii önünde konvoyu durdurarak şampanya patlatması dikkat çekti.Sevinç çığlıkları eşliğinde gerçekleşen bu provokatif görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yansırken, dini hassasiyetlere sahip vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.