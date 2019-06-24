24 Haziran Türkiye Gündemi

Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, son 35 yılın seçim rekorunu kırdı. CHP'nin 23 Haziran'da aldığı oy oranına en yakın oyu 1984 seçimlerinde Anavatan Partisi almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul seçimine dair ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak milletin büyük bir demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bahçeli erken seçim iddialarına da tepki gösterdi ''Erken seçim bahsi açmak ülkemize en büyük kötülük olur'' açıklamalarda bulundu..

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken İmamoğlu mesajı

ABD Türkiye Büyükelçisi Satterfield, ''Avrupa'nın en büyük kentini yönetecek Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız'' dedi

Putin Rus ordusuna emri verdi! Savaşa hazır olun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkomutan sıfatıyla Rusya ordusuna savaş hazırlığı emri verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ordusunun savaş durumuna geçtiğini açıkladı.