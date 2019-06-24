Ali İhsan Varol Kelime Oyunu CHP montajı

23 Haziran seçimlerinden önce sosyal medyada yapılan montajlar ve hazırlanan görüntüler, uzun süre konuşulmuştu. O montajlardan biri de Ali İhsan Varol'un sunuculuğunu üstlendiği Kelime Oyunu'na yapılmıştı. AK Parti destekçisi bir sayfa, programda sorulan soruları değiştirerek, CHP'ye yönelik soru sorulmuş gibi göstermişti. Ali İhsan Varol, bu montajı yapanlara seçimin ardından sert konuştu.

Sosyal medya hesabından montajlanan videoyu paylaşan Ali İhsan Varol, buna cevap vermek için seçimin bitmesini beklediğini belirtti. Ünlü sunucu, videoyu hazırlayanlara "Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur." şeklinde tepki gösterdi.

Peki videoda hangi sorular sorulmuştu?

Yanıtlara göre soru hazırlayan montajcı, videoda 'Enkaz' yanıtına sorulan asıl soruyu silip “CHP döneminden Türkiye’ye kalan” sorusunu yerleştirmişti.