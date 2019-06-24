Habertürk temsilcisi desteksiz attı spiker de sordu! Konuk dalga geçti

Haber Türk ekranlarında 23 Haziran seçimlerinin değerlendirildiği programda Haber Türk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir yönelttiği soruyla konuklarını şaşkına çevirdi.

Aydemir, gazeteci Gürkan Hacır konuşurken araya girip şunu sordu:

-"Cumhurbaşkanının daha ne yapacağını görmedik. Cumhurbaşkanı bir hamle yapacak burada. Kabine değişikliği dışında daha farklı şeyler bekliyorum. Kabine değişikliği radikal bir şey olmaz. Belki Ekrem İmamoğlu'nu bir süre sonra partiye davet eder mi ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz?"

Süre mi dolduruyorsun?

Soruya habertürk spikeri de uydu. Soru o kadar 'desteksizdi ki' Gürkan Hacır şaşırarak baktı ve 'Olur mu öyle şey' dedi... Ancak Aydemir ısrarla 'Daha önce örnekleri var' deyip 'tezinde' direndi. Gürkan Hacır bunun üzerine 'bilgiye dayalı mı soruyorsun yoksa süre mi dolduruyorsun' diyerek alayla gülmeye başladı. Gelen yanıt 'hayır' olunca spiker hemen konuyu değiştirdi.