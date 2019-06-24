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Tekirdağ’da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

Muratlı Jandarma ekipleri, Hint keneviri operasyonu düzenledi. Başarılı operasyonda 1037 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi’nde önceden tespit edilen bir noktaya operasyon düzenleyen Tekirdağ Jandarma KOM ve Olay Yeri İnceleme destekli Muratlı Jandarma ekipleri, 574 kök Hint keneviri bitkisine el koydu. 

İkinci operasyonu Yeşilsırt’a gerçekleştiren jandarma güçleri, Ayvalı dere mevkiinde 463 kök Hint kenevirine daha ulaştı. Toplam 1037 Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, iki operasyonda M.A. ve B.T. adlı iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alındı. 

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