Erkan Tan oğlum dediği İmamoğlu kazanınca yayında Ordu Valisini önerdi
Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden sunucu Erkan Tan, 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası Ordu Valisi'ni göreve çağırarak, "İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum." diye konuştu.
İstanbul seçimlerinde rakibine büyük fark atan Ekrem İmamoğlu kazanınca, ona 'oğlum' diye hitap eden a Haber sunucusu Erkan Tan'ın ne diyeceği merak konusu olmuştu. Bu sabah canlı yayında Erkan Tan, İmamoğlu'na karşı Ordu Valisi'ne umut bağladı.
'Vatandaşın önerisi' olduğunu iddia eden Erkan Tan, şunları söyledi:
-"Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum".
31 Mart'tan sonra 'oğlum' demişti
Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimi sonrasında Anıtkabir'e gidince Erkan her kesimden tepki alan bir üslupla şunları söylemişti:
- "Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" .