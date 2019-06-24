Ekrem İmamoğlu komşularına balkondan teşekkür etti

Resmi olmayan sonuçlara göre, İBB Başkanı İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

Bu sonuçlarla beraber Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için zaferini ilan etti.

Öte yandan dün gece geç saatlere kadar Beylikdüzü'ndeki zafer mitinginde konuşan İmamoğlu'na en son sürprizi komşuları yaptı. İmamoğlu komşularına da balkondan seslenerek destekleri için teşekkürlerini iletti.