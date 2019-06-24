POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu komşularına balkondan teşekkür etti

Dün tekrarlanan İstanbul seçimlerinde yaklaşık 800 bin oy farkla tarihi bir zafer kazanan Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek kutlamaları kabul etti. İmamoğlu komşularına da balkondan seslenerek destekleri için teşekkürlerini iletti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İBB Başkanı İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

Bu sonuçlarla beraber Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için zaferini ilan etti.

Öte yandan  dün gece geç saatlere kadar Beylikdüzü'ndeki zafer mitinginde konuşan İmamoğlu'na en son sürprizi komşuları yaptı. İmamoğlu komşularına da balkondan seslenerek destekleri için teşekkürlerini iletti.

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