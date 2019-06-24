GÜNCEL

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Antalya’da sıcak havada serinlemek için 5 metre yükseklikteki köprüden akarsuya atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

Antalya Havalimanı Yolu üzerinde bulunan Cırnık Deresi her yıl yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oluyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, arkadaşları ile birlikte dere yanına gelerek kendilerini soğuk suya bırakıyorlar. Çocuklar dere üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü’nden ise zaman zaman tehlikeli atlamalar yapıyorlar. 5 metre yükseklikten içi yosun dolu suya tehlikelere aldırış etmeden atlayan gençler, tehlikeyi umursamıyorlar. Gençlerin, kanalın üzerindeki köprüden atlaması yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor. Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırları ve sürekli yüzdüklerini belirtmeleri ise pes dedirtti. 
Suyun buz gibi olduğunu ifade eden çocuklar “Abi bizim denizim burasıdır. Denize gidip ne yapacağız abi? Atlamalık yerimiz de var. Ferah ferah yüzüyoruz. Sudan çıkınca bir titreme var. İlk başta insan tedirgin oluyor. Daha sonra Allah ne verdi ise atlıyoruz. Yükseklik 5 metre vardır” dedi. 14 yaşındaki Berat Arslan ise kaportacı olduğunu belirterek, “Haftada bir gün buraya geliyoruz. Akşama kadar yüzüyoruz. Mangalımızı yakarız. Denizde atlayacak yer yok. Burada atlayacak yer çok” diye konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
Hadi Özışık'tan bomba seçim yorumu!
Hadi Özışık'tan bomba seçim yorumu!
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Edirne'deki cinayet davasında karar
Edirne'deki cinayet davasında karar
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kurnaköy yolunda feci kaza
Kurnaköy yolunda feci kaza
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum
Hakurk’ta 3 girişli mağarada mühimmat ele geçirildi
Hakurk’ta 3 girişli mağarada mühimmat ele geçirildi
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
YSK Başkanı Sadi Güven 23 Haziran seçimin oy oranlarını açıkladı
YSK Başkanı Sadi Güven 23 Haziran seçimin oy oranlarını açıkladı
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?