İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCEL

Nevşehir’de inekler sele kapıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak sonrasında köyde sel meydana geldi. Köy merkezi ve ekili araziler, selden büyük zarar gördü. Yaşanan sel felaketi nedeniyle iki inek sulara kapılırken ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlarca saniye saniye görüntülendi. Sel sularıyla birlikte metrelerce sürüklenen iki ineğin telef olduğu öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hangi liderin sandığından kim çıktı! Binali Yıldırım’ın sandığından...
Hangi liderin sandığından kim çıktı! Binali Yıldırım’ın sandığından...
Üniversite öğrencisini camide taciz eden yaşlı adamdan 'şeytan'lı savunma
Üniversite öğrencisini camide taciz eden yaşlı adamdan 'şeytan'lı savunma
Dolar değer kaybederken altın fiyatları rekor seviyelerde
Dolar değer kaybederken altın fiyatları rekor seviyelerde
Hulusi Akar CHP MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek
Hulusi Akar CHP MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek
Fehmi Koru İstanbul seçim sonuçlarını yazdı olay AK Parti iddiası
Fehmi Koru İstanbul seçim sonuçlarını yazdı olay AK Parti iddiası
İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a sitem: Hakkımı helal etmiyorum
İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a sitem: Hakkımı helal etmiyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobil kontrolden çıkarak takla attı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobil kontrolden çıkarak takla attı
Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
CHP'lilerden coşkulu kutlama
CHP'lilerden coşkulu kutlama
İsmail Saymaz'dan seçim sonucu yorumu
İsmail Saymaz'dan seçim sonucu yorumu
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
Binali Yıldırım'a: Sizi ağlatmaya hakları yok
Binali Yıldırım'a: Sizi ağlatmaya hakları yok
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni