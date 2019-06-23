İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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YEREL SEÇİMLER 2019

İstanbul'da oy kullanıp dönenler Avşa'da kahraman gibi karşılandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı. İstanbul'da oy kullanıp dönenler Avşa'da kahraman gibi karşılandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesi sonrasında oyların sayımı yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

İstanbul'da oy kullanıp dönenler Avşa'da kahraman gibi karşılandı

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