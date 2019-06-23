Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesi sonrasında oyların sayımı yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

İstanbul'da oy kullanıp dönenler Avşa'da kahraman gibi karşılandı