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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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POLİTİKA

Binali Yıldırım genel merkezden çıkarken il başkanı istifa diye bağırdılar

O sırada bir grup, "il başkanı istifa" diye bağırınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale etti

İstanbul seçmeni sandık başına giderek tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 9 puan fark attı.

Sonuçlara bakıldığında; 31 Mart yerel seçimlerden sonra başlayan süreçte kadar Binali Yıldırım'ın düşüşe geçtiği görüldü. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldığı sırada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz için istifa sesleri yükseldi. Süleyman Soylu ise duruma müdahale etti...

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