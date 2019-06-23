Binali Yıldırım genel merkezden çıkarken il başkanı istifa diye bağırdılar

İstanbul seçmeni sandık başına giderek tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 9 puan fark attı.

Sonuçlara bakıldığında; 31 Mart yerel seçimlerden sonra başlayan süreçte kadar Binali Yıldırım'ın düşüşe geçtiği görüldü. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldığı sırada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz için istifa sesleri yükseldi. Süleyman Soylu ise duruma müdahale etti...