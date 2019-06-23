Büyük İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından memleketlerine ve tatile giden İstanbullu vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yapmak için bugün geri döndü. Ancak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda inen yolcular nedeniyle, kilometrelerce otobüs kuyruğu oluştu.

Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk, sandıkların kapanmasıyla birlikte azalmış durumda.

Seçimden sonra tatile devam: Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.