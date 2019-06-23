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Aksaray'da otomobil takla attı: 3 ölü

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sürücü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok'un (90) hayatını kaybettiği, yakınları Safire İlhan'ın (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılıp, tedaviye alınan İlhan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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