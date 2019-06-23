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Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü engelli oğuları kurtarıldı

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3 katında çıkan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan anne ve baba feci şekilde can verirken hayatını, engelli oğulları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri de mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı . Üst katta mahsur kalan bir çocuk da itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirildi.

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