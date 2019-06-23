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İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!

Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti.

Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edecek.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. oylar sayılacak. kim istanbul'u yönetecek? ben İstanbul'a inanıyorum" İfadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbullular karar verecek"

-İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, İstanbullular karar verecek. İstanbul halkının verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. En doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum.

"Bugün konuşma sırası seçmenindir"

-6 Mayıs'tan beri kampanyalarımızı yapıyoruz. Projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul için seçimler hayırlı uğurlu olsun.

"Bilerek bilmeyerek yanlış yaptıysak helallik istiyorum"

-Kampanya sırasında kırgınlıklar olabilir veya vatandaşlarımızda kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek yanlış yaptıysak helallik istiyorum.

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