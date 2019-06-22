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Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun seksi üyesi Yasemin Yürük, direk dansı videosu fena

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, direk dansıyla yürek hoplattı İşte Yasemin Yürük, direk dansı videosu

İlk olarak 'Yalan' şarkısıyla tanıdığımız ve 2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubu, Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünmüştü. Uzun zamandır yeni projeler yapmayan grup üyeleri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yasemin'den yara


Yasemin Yürük, Instagram hesabından direk dans yaptığı videoyu yayınladı. 20 bin kez görüntülenen videoya, ünlü ismin takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.



"ARTIK MÜZİK YOK"
Dağılan Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, Bursa'da bir köye yerleşip kendine yeni bir yaşam kurdu. Evinde televizyon bile olmadığını söyleyen Bakıcı, "Artık müzik yok, toprakla uğraşıyorum" demişti.

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