Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "İsraf düzeni sona erecek" söylemine yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, İnternethaber'i ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun "İsraf" iddialarına rakamlarla cevap verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve yazar Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, israfı dilinden düşürmeyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yapılanları anlattı.

Özışık'ın "ısrarla israf düzenini sona erdireceğiz diyor. Belli bir süre konuşulduktan sonra toplumun belli bir kesimi buna inanmaya başlıyor." şeklindeki sözlerine Yıldırım şu yanıtı verdi:

25 yazılım güncellemeye 2 milyon lira

"Beylikdüzü belediyesinde 5 yıl görev yapmış. Dilenci kovalamak için adam tutmuş 1 yılda 705 bin lira vermiş. Bu paraları dilencilere dağıtsaydı zaten dilenci kalmazdı. Beylikdüzü'ndeki esnafları denetlemek için 2 milyon 641 bin lira para ödemiş. Esnafa dağıtsaydı esnaf sıkıntısını giderirdi. 25 tane yazılım güncelleme 2 milyon, 29 tane konser 4 milyon 200 bin lira. "

Yıldırım daha sonra yanında getirdiği belediyelerin bütçelerini gösteren grafiği gösterdi.