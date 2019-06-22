Okan Bayülgen'le Binali Yıldırım arasında güldüren diyalog

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulubü" adlı programın konuğu oldu.

Binali Yıldırım, İstanbul projelerine ve gündeme ilişkin görüşlerini Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu programda gençlerle paylaşırken ikili arasındaki samimi diyalog geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

İşte Yıldırım ile Bayülgen arasındaki güldüren diyalog...

Okan Bayülgen: Benim gördüğün bir şey var. AK Parti'deki en neşeli gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor.

Binali Yıldırım: Teşekkür ederim ne ısmarlayayım.

Okan Bayülgen: Ben de sizin gülmenizi çok hoş buluyorum. Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Bunu ismail'e atfen söylüyorum.

Binali Yıldırım: Otel toplantısından önce daha iyiydiniz.