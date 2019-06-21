Mert Efe Anlı ismi Müge Anlı'nın programına damga vurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle Türkiye'nin her yerine 16.987 tane tekerlekli, 1.980 tane ise akülü sandalye dağıtarak engelli vatandaşlarımızı özgürlüğüne kavuştu.

15 bin öğrenciye kırtasiye giyecek yardımı yapıldı. Arakan'lı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı ve Dostları mahallesini inşa etti. Ülkemize başlattığı kampanyayla 6 Aşevi kazandırdı. 137 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı. Türkiye'yi sarsan itirafları ve sıra dışı olaylarıyla bu yılda ülke ve dünya çapında gündeme damgasını vurdu.

Bu gün ise sezon finali yapan Müge Anlı duygularını "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." şeklinde ifade etti.

Müge Anlı ayrıca ekip arkadaşlarınıda tek tek tanıttı. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan Mert Efe Anlı için ise Anlı “Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum.” Açıklamasında bulundu. Müge Anlı’nın yakın akrabası olduğu tahmin edinen Mert Efe Anlı, programın editörlüğünü üstleniyor.