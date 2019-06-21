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İngiltere'de bakan yardımcısının sert müdahalesi tartışma yarattı

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Field, Londra'da iş çevrelerinin katıldığı bir yemekte iklim değişikliğini protesto eden bir göstericiyi sert şekilde iterek salondan çıkardı.

Olay, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın Londra'da yaptığı konuşma sırasında yaşandı.

Kırmızı elbise giymiş olan göstericiler, yemek salonuna girerek ellerindeki bildiriyi okumak istedi. İş dünyasının önceliğinin artık kâr elde etmek değil, dünyanın korunması olduğunu söyleyen göstericiler, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

Mark Field o sırada oturduğu sandalyeden kalkarak, tek başına ilerleyen bir protescoyu sert şekilde kolona doğru itti ve kadını boynundan sert şekilde tutarak salon dışına doğru götürdü.

Mark Field, tepki çeken hareketinin ardından geçici olarak görevden alındı. Field hakkında soruşturma açıldı.

Bakan Hammond protesto sırasında konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Çevre örgütü Greenpeace protestoya 40 aktivistin katıldığını söyledi.

Field, kadın göstericinin silahlı olmasından endişe ettiğini söyledi ve "İçgüdüsel davrandım" diyerek özür diledi. Greenpeace ise Field'ı "saldırı" ile suçladı.

Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden alınan Field'a diğer siyasiler de tepki gösterdi. Olayda gözaltına alınan olmadı.

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