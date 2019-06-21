Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk 5 gün sonra hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Ejder ve Selma Bulur çiftçi, 16 Haziran Pazar günü 3 çocukları ile birlikte kebap yapmak için Karpuzatan mevkiinde bulunan piknik alanına gitti. Baba Ejder Bulur'un kömürü tutuşturmak için hazırlık yaptığı yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangal çocukların üzerine devrildi. Mangalın altında kalan 2 yaşındaki Ahmet Ejder, piknik alanında bulunan diğer vatandaşların da yardımıyla mangalın altından çıkarılarak Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen çocuk, kafasından aldığı darbe sonucu yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedildi.