MEDYA

Hırsız motorsikleti çalarken yakalandı yüzsüzlüğü inanılmaz

Nerede çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hırsız motorsiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede gerçekleştiği belli olmayan görüntülerde hırsız gecenin geç saatlerinde motorsiklet çalarken yakalandı. Bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde hırsınız rahatlığı ise gözlerden kaçmadı. İşte sosyal medyada yayınlanan o görüntüler...

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