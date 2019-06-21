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TRT sunucusu Işıl Açıkkar, Saadet sorusu yanlış anlaşılınca panik oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece, Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın moderatörlüğünde düzenlenen canlı yayınına TRT ana haber sunucusunun yanlış anlaşılan sorusu damga vurdu.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın moderatörlüğünde düzenlenen sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları kadar TRT 1 kanalının ana haber sunucusu Işıl Açıkkar'ın hali programa damga vurdu. Dersine iyi çalışmayan Işıl Açıkkar, çok kötü bir performans sergiledi. 

Saadet Partisi sorusu yanlış anlaşılınca

Canlı yayın sırasında Binali Yıldırım'ın Saadet Partisi ile yaptığı görüşmeye değinen Işıl Açıkkar, bu noktadan hareketle şöyle bir soru yöneltti:
-"Milli Görüş Platformu başkanı -bir saniye şimdi ismini de yanlış söylemeyeyim- çok özür dileyerek efendim: Sayın Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' dedi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen beni. 

Soruyu 'emin' olmadan ve tereddütle soran Işıl Açıkkar, Erdoğan'ı da bu acemice tutumu ile yanılttı. Erdoğan söylenen lafı farklı anlayınca devreye Salih Nayman girdi. 

Işıl Açıkkar ter içinde kaldı

Işıl Açıkkar da hemen 'Hah! Ben yanlış anlaşıldı. Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' gibi bir cümle.." diyerek durumu kotarmaya çalıştı. O anlarda Işıl Açıkkar'ın panik olmuş hali izleyenlere böyle yansıdı. 

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