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Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor

Diyarbakır’da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle ilerleyen kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.

Diyarbakır’da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar yollara çıktı. Özellikle saman yüklü kamyonlar hiçbir güvenlik tedbiri almadan şehir içi ve şehir dışı yollarda seyrederken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi. Saman yüklü kamyonların oluşturdukları tehlike vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. 

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