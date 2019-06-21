DÜNYA

Talihsiz kadının göğüsleri durmadan büyüyor! Sebebi ise...

Tayland'da yaşayan bir kadın oldukça ilginç bir tıbbi vaka ile mücadele ediyor. 46 yaşındaki kadının göğüsleri devamlı büyüyor.

Lamphrai Srinuan isimli kadının derdine hekimler çare bulabilmiş değil. Son üç yıldır kontrolsüzce büyüyen göğüsleri nedeniyle yürüyemiyor dahi. Göğüslerinin ağırlığı nedeniyle omurga, omuz ve sırt ağrısı çeken zavallı kadın bu yılın başına kadar idare edebildiğini aktarıyor.

Doktorlar da çaresiz

İki ay önce eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadının sıkıntısı karşısında doktorlar da çaresiz kalmış durumda. Yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir tümör yapısı bulunmayan göğüsler büyümeye devam ediyor.

"Göğüslerim sanki beni eziyor gibi hissediyorum"

Srinuan "Diz kemiğim ağırlık nedeniyle zaten tükenmiş durumda. sol bacağım tutmuyor desem yeri. Yürüdüğüm her an göğüslerim sanki beni eziyor gibi hissediyorum.

Teşhis konulamıyor

Zavallı kadının Tayland'da hastalığına henüz teşhis konulamasa da kadının fotoğraflarını gören deniz aşırı uzmanlar kadının meme hipertropisinden müzdarip olduğu kanısında. Nedensiz kontrol edilemez bir büyümeye neden olan hastalık genelde iki memeyi etkilerken bazen tek memeyi etkiliyor.

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