Trabzon'da şiddetli yağış

Şehir merkezi ve sahil kesimindeki ilçelerde gün boyu belediye hoparlörlerinden şiddetli yağış ve sel uyarısı yapılırken, dere yataklarında evleri olan vatandaşların evlerini boşaltması istendi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu ve Trabzon il merkezindeki ana caddelerde ulaşımı durma noktasına gelirken, bir çok yol göle döndü, iş yerlerini su bastı, şehirde elektrik kesintileri baş gösterdi.

Alt geçitleri ve dal-çık'lar göle dönerken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, araçlar mahsur kaldı. Yağışların sabaha kadar ve yarın da etkili olması bekleniyor.