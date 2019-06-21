21 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Kürt seçmene İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya yayınında soruları cevapladı. Çok sayıda televizyon kanalının da canlı yayınladığı programda Erdoğan, Kürt seçmene seslendi bölgeye yapılan yatırımları hatırlattı.

Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporu açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakaya ya da yoklama kaçaklarına kurasız bedelli şansı tanındı

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç, 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecek.

HDP'li Sezai Temelli'den Öcalan'ın çağrısı sonrası olay açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Avukatların açıklamasını görmemiz lazım ama halk kararını zaten 1 hafta önce verdi" dedi.

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