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Ali Koç'tan taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, “Taraftarımızın kulübe katkıları çok iyi. Yapılan kampanyalarda sonuçlar çok iyi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Basketbol serimiz nedeniyle program tarihlerini değiştirdik. Yarın inşallah basketbolda şampiyon olacağız. Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok” dedi. 

“Federasyona başvurumuzu yaptık” 
Fenerbahçe taraftarının Efes maçında cezası nedeniyle tribünde olamayacağını ancak Türkiye Basketbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Başkan Ali Koç, “Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz” yorumunu yaptı. 

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