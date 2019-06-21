Asansör kapısını tekmeleyen adamın hazin sonu

Çin'de bir adam, asansör kapısının kapalı görünce uçan tekme attı. Asansörde bu şekilde girebileceğini düşünen adamın başına hiç hesap edemediği bir şey geldi. Asansör kapısını parçalayan adam, açılan boşluktan asansör kabinine girebileceğini düşündü ancak bir anda asansör boşluğuna düştü.

Yanında bulunan diğer kişinin şaşkın bakışları arasında düşen adamın sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmezken, yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.