Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” dedi.

#KadriyeÇavuşaNeOldu



Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır.



Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) 20 Haziran 2019

Olayın geçmişi

Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün Aksaray'da 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye Çavuş'u direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye Çavuş'u kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.