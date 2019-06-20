YEREL

İzmir'de üniversiteli Mert'e acı veda

İZMİR’de mezuniyet partisinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna giyemediği mezuniyet cübbesi ve kepiyle gözyaşları arasında uğurlandı. Gencin 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde, önceki akşam bir mezuniyet partisine katılan ve evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mert Motör (26), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eğitim için Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör'ün, 26 Haziran'da doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Savcı Sayan'dan Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesine flaş yorum
Savcı Sayan'dan Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesine flaş yorum
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'
BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kütahya'da bıçak kemer ve sopalı kavga
Kütahya'da bıçak kemer ve sopalı kavga
Talihsiz kadının göğüsleri durmadan büyüyor
Talihsiz kadının göğüsleri durmadan büyüyor
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
Erdoğan "Sayıştay Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti"
Erdoğan "Sayıştay Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti"
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından beri uygulanan vaadi
Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından beri uygulanan vaadi
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı