Kütahya'da bıçak kemer ve sopalı kavga

KÜTAHYA Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda; İ.E.G. (17), çıkan tartışmada Y.H.’yi (40) bacağından bıçakla yaraladı.

Y.H. ve yanındaki arkadaşı K.G. (20) de İ.E.G.’yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü.

Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

K.G. olay yerinde, Y.H. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan İ.E.G.’nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirtildi.