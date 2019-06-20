GÜNCEL

Erdoğan "Sayıştay Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 Sayıştay raporunda Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gizli otel buluşmasına tepki

TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

Sayıştay 2016 yılında Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti

CHP'nin adayı var. Kimdir bu aday? Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesi'ni itham ediyor. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin 2016 yılındaki faaliyetleriyle ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından? Sayıştay tarafından. Bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur.

Anıtkabir Defteri'ne belediye başkanıyım diyerek imza attı. Bu nasıl bir iş? Anıtkabir yönetimi o yaprağı çekti aldı. Al sana bir ders daha. Sahip olmadığı bir unvanı kullanana ne derlerse bu kişi de odur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
Trabzonspor'dan Altınordu'ya cevap
Trabzonspor'dan Altınordu'ya cevap
Galatasaray'ın yeni golcüsü kim olacak?
Galatasaray'ın yeni golcüsü kim olacak?
Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama
Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama
YSK İstanbul seçmen listesine son şeklini verdi 68 bin kişi oy kullanamayacak
YSK İstanbul seçmen listesine son şeklini verdi 68 bin kişi oy kullanamayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından beri uygulanan vaadi
Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından beri uygulanan vaadi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
Nusret Gökçe'nin restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı
Nusret Gökçe'nin restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı