Erdoğan "Sayıştay Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gizli otel buluşmasına tepki

TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

Sayıştay 2016 yılında Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti

CHP'nin adayı var. Kimdir bu aday? Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesi'ni itham ediyor. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin 2016 yılındaki faaliyetleriyle ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından? Sayıştay tarafından. Bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur.

Anıtkabir Defteri'ne belediye başkanıyım diyerek imza attı. Bu nasıl bir iş? Anıtkabir yönetimi o yaprağı çekti aldı. Al sana bir ders daha. Sahip olmadığı bir unvanı kullanana ne derlerse bu kişi de odur.