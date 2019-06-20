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Sanatçı İbrahim Tatlıses:"Memleketim için ölürüm"

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Urfalı ciğerci Ahmet’in oğlu olduğunu ve Türkiye için ölebileceğini belirterek, "Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." dedi.

Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve iş adamlarının katıldığı toplantıda gündem, yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oldu.

Zeynel Abidin Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı İbrahim ve Ahmet Tatlıses'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfamızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce 'Ayağında Kundura' dedi ve o gün bugündür o ses durmadı." diye konuştu.

- "15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain"

İbrahim Tatlıses de tüm konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." ifadelerini kullandı.

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