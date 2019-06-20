Xiaomi'nin 100 Watt hızlı şarj eden alet videosu

Vivo’nun 120 watt hızlı şarj teknolojisini ne zaman sunacağı henüz bilinmezken, bu olay üzerinde tek rakibi olan Xiaomi'yi görüyor. Ülkemizde 3. mağazalarını açan Xiaomi, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor.

4000 mAh bataryanın 17 dakika içerisinde yüzde 100’e ulaştığını gösteren bir video bile yayınladılar.

Görünen o ki bu alet ultra hızlı şarj ile 2020’nin gözde teknolojik ürünlerinden biri olacak.

Tek rakibi Xiaomi

Ancak Vivo, bu olay üzerinde tek rakibi olan Xiaomi'yi görüyor. Ülkemizde 3. mağazalarını açan Xiaomi, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor.