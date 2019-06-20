BİLİM - TEKNOLOJİ

Xiaomi'nin 100 Watt hızlı şarj eden alet videosu

Xiaomi'nin, 4000 mAh bataryanın 17 dakika içerisinde yüzde 100’e ulaştığını gösteren videosu kısa sürede çok konuşulanlar arasına girmişti. Ancak tek rakibi Xiaomi.

Vivo’nun 120 watt hızlı şarj teknolojisini ne zaman sunacağı henüz bilinmezken, bu olay üzerinde tek rakibi olan Xiaomi'yi görüyor. Ülkemizde 3. mağazalarını açan Xiaomi, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor.

4000 mAh bataryanın 17 dakika içerisinde yüzde 100’e ulaştığını gösteren bir video bile yayınladılar.

Görünen o ki bu alet ultra hızlı şarj ile 2020’nin gözde teknolojik ürünlerinden biri olacak.

Tek rakibi Xiaomi

Ancak Vivo, bu olay üzerinde tek rakibi olan Xiaomi'yi görüyor. Ülkemizde 3. mağazalarını açan Xiaomi, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinayet sanığından 'Üzerine kanımı sürmüş olabilir' savunması
Cinayet sanığından 'Üzerine kanımı sürmüş olabilir' savunması
Reuters anket iddiası : AK Parti anketinden çıktı, Erdoğan strateji değiştirdi
Reuters anket iddiası : AK Parti anketinden çıktı, Erdoğan strateji değiştirdi
İlk imzalar atıldı! Rolls-Royce ve Siemens arasında dev anlaşma
İlk imzalar atıldı! Rolls-Royce ve Siemens arasında dev anlaşma
Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı
Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada
Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada
İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada
İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
Cumhurbaşkanı avukatın Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay Çatı davası yorumu
Cumhurbaşkanı avukatın Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay Çatı davası yorumu
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın Çatı Davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın Çatı Davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Kocaeli'de fırtınada asırlık çınar ağacının devrilme anı kamerada
Kocaeli'de fırtınada asırlık çınar ağacının devrilme anı kamerada
Wilma Elles eşi kimdir imam nikahlı Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Wilma Elles eşi kimdir imam nikahlı Kerem Göğüş ile boşandı mı?