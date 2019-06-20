GÜNCEL

Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 14 ölü, 15 yaralı

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği yoğun bombardıman sonucu 14 sivil yaşamını yitirdi ve 15 kişi de ağır yaralandı.

Esad rejimi yanlısı güçlerin İdlib kırsalındaki çeşitli köylere düzenlediği saldırılar sonucu 14 sivil vatandaş hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar gün içerisinde gerçekleşen iki büyük saldırı sonucu bir köyde 11 kişinin başka bir köyde ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Saldırılar sonucu her iki köyde toplamda 15 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akın Öztürk'ün aldığı ceza Darbeci Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için karar verildi
Akın Öztürk'ün aldığı ceza Darbeci Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için karar verildi
Mehmet Metiner Ekrem İmamoğlu'na laf sokayım derken fena çuvalladı özür diledi
Mehmet Metiner Ekrem İmamoğlu'na laf sokayım derken fena çuvalladı özür diledi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...
TÜBİTAK ve YÖK arasında protokol imzalandı, öğrenciye çifte burs
TÜBİTAK ve YÖK arasında protokol imzalandı, öğrenciye çifte burs
Yurtta Sulh Konseyi üyeleriydi! İşte FETÖ'nün en önemli isimlerine verilen cezalar
Yurtta Sulh Konseyi üyeleriydi! İşte FETÖ'nün en önemli isimlerine verilen cezalar
Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
İstanbul'da büyük operasyon 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
20 Haziran Türkiye Gündemi
20 Haziran Türkiye Gündemi
Çocukların çatı katında tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
Çocukların çatı katında tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Arazi aracı takla attı sürücü camdan çıktı!
Arazi aracı takla attı sürücü camdan çıktı!
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!