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20 Haziran Türkiye Gündemi

20 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da yaşanan polemik hakkında konuşarak, ''yargının vereceği karar bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul vatandaşlarına yeni müjdesini açıkladı. Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini belirtti.

Soylu İstanbul'u bekleyen tehlikeyi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un seçim sonuçlarını kendisinin de merak ettiğini söyleyerek İstanbul'un verece kararın Türkiye'ye istikamet çizeceğini söyledi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. FED faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı

Kriz yaratacak hamle! İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin
güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait
insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

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