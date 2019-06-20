MEDYA

Afili Aşk 3. bölüm fragmanı

Afili Aşk dizisi 3. yeni bölümüyle 26 Haziran 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Afili Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Afili Aşk 26 Haziran 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yeyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım: İmamoğlu başlı başına projedir
Binali Yıldırım: İmamoğlu başlı başına projedir
Erdoğan açıkladı! Küçükkaya soruları vermiş
Erdoğan açıkladı! Küçükkaya soruları vermiş
Soylu İstanbul'u bekleyen tehlikeyi anlattı
Soylu İstanbul'u bekleyen tehlikeyi anlattı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız
Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her Yerde Sen 2. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 2. bölüm 2. fragmanı
Kahramanmaraş'ta oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş'ta oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
Esad rejiminden İdlib’e saldırı 14 ölü 15 yaralı
Esad rejiminden İdlib’e saldırı 14 ölü 15 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moderatör denilen zat bütün bilgileri veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moderatör denilen zat bütün bilgileri veriyor
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
Denizli'de aşkın dilini Google Translate ile çözdüler
Denizli'de aşkın dilini Google Translate ile çözdüler
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?