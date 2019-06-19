19 Haziran Türkiye Gündemi

BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum

Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının

hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Mursi'nin ölüm haberini okuyan spikerin hatası ülkede gündem oldu

Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi." cümlesini de okuması

ülkede alay konusu olurken, medyanın tek bir merkezden

yönlendirildiği tartışmalarını da gündeme getirdi.

Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal,

görüşmeden CHP'nin de haberinin olmadığını söyledi

Mehmet Aslan'ın Mursi paylaşımı fena alay konusu oldu

Mehmet Aslan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mısır'ın devrik

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için ülkemiz genelinde gıyabi

cenaze namazlarının kılınmasına tepki gösterince olanlar oldu.

Binali Yıldırım lehine aday çekecekler mi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın lehine adaylarını

çekecekleri iddialarına ''Niye aday koyduk, neden aday çekelim" dedi.

Fatih Altaylı'dan Küçükkaya'ya destek

Fatih Altaylı: "Soruları vermek için ille de İmamoğlu ya da Yıldırım’la bir

araya gelip oturması mı gerekiyor Öyle bir niyeti olsa, soruları telefonla

da verir, whatsapp’la da, maille de" dedi.