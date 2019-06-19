19 Haziran Türkiye Gündemi
19 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum
Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının
hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.
Mursi'nin ölüm haberini okuyan spikerin hatası ülkede gündem oldu
Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi." cümlesini de okuması
ülkede alay konusu olurken, medyanın tek bir merkezden
yönlendirildiği tartışmalarını da gündeme getirdi.
Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal,
görüşmeden CHP'nin de haberinin olmadığını söyledi
Mehmet Aslan'ın Mursi paylaşımı fena alay konusu oldu
Mehmet Aslan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mısır'ın devrik
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için ülkemiz genelinde gıyabi
cenaze namazlarının kılınmasına tepki gösterince olanlar oldu.
Binali Yıldırım lehine aday çekecekler mi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın lehine adaylarını
çekecekleri iddialarına ''Niye aday koyduk, neden aday çekelim" dedi.
Fatih Altaylı'dan Küçükkaya'ya destek
Fatih Altaylı: "Soruları vermek için ille de İmamoğlu ya da Yıldırım’la bir
araya gelip oturması mı gerekiyor Öyle bir niyeti olsa, soruları telefonla
da verir, whatsapp’la da, maille de" dedi.