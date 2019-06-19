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Uluslararası sularda başarılı 12 ton esrar operasyonu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığının İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz'de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı ise tutuklandı.

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