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Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya otel buluşmasında yeni görüntüler

CHP adayının yalanlar zincirine, bir halka daha eklendi. 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan skandal görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın odadan ayrıldığı ve görüşmenin tam 46 dakika olduğu görüldü.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde 'tarafsız moderatör' İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüşen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, skandal patlayınca yine yalan silahına sarıldı. CHP adayı, TRT ekranlarında 82 milyon insanın gözlerinin içine bakarak, Küçükkaya ile 2 ya da 3 dakika görüştüğünü ileri sürdü. Ancak sabah elde ettiği görüntüler, CHP adayı ile Küçükkaya'nın The Marmara Oteli'ndeki bir odada 46 dakika başbaşa görüştüğünü ortaya çıkardı.

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