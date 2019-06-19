Trabzon Araklı'daki selden kötü haberler geldi ölü ve yaralılar var

Araklı'da yaşanan sel felaketinden son dakika haberler geliyor. Gün ışığı ile birlikte havadan çekilen görüntüler sel felaketinin yarattığı dehşeti ortaya serdi. Selde kayıp olan 10 kişiyle ilgili gelen son haberler de kötü. Felaketin sebebine ilişkin ise ajanslar HES barajını göstermişti. Bu iddiaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. İşte Araklı'dan gelen son dakika bilgiler: Felaket getiren sağanak yağışlar dün öğleden sonra bastırdı ve en fazla Araklı'nın Yeşilyurt mahallesi etkilendi. İlk anda sele kapılan 10 kişiyi bulmak için tüm ekipler seferber oldu. Bugün ise acı haber geldi.

Araklı'da cesedi bulunanların isimleri

İlk anda sele kapılan 10 kişi arasındaki Belediye görevlisi Ali Abdullah, bölgeye 5 ay önce atanan imam Soner Özbay ve esnaf Mahmut Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp 7 kişi için ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi sonrasında bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaralılar ve kayıplar hakkında şu bilgileri verdi: "Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesinde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin."