GÜNCEL

19 Haziran Türkiye Gündemi

19 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 dosyası bizim için kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Trabzonlularla buluşma programında konuştu. S-400 konusuna değinen Erdoğan, çok kısa bir zaman içerisinde siparişlerin alınacağını kaydetti.

Binali Yıldırım'dan Milli Gazete ziyaretinde flaş açıklama

Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Askerlik düzenlemesiyle ilgili madde TBMM'de kabul edildi!

Askeralma Kanunu Teklifi'nin, askerlik süresini 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İmamoğlu: Erdoğan'ı İBB'de ağırlayacağım

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları cevapladı. İnanın Sayın Cumhurbaşkanı, örneğin bir saat gittim Beştepe'de misafir oldum. Çok da keyifli bir sohbet yaptık. Ben kendisine de İBB'de ağırlayacağım, gelecek.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in 'savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı verdiğini' açıkladı.

UEFA eski Başkanı Michel Platini'nin akıbeti belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan UEFA eski başkanı Michel Platini, serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım lehine aday çekecekler mi Karamollaoğlu'ndan net açıklama
Binali Yıldırım lehine aday çekecekler mi Karamollaoğlu'ndan net açıklama
Apple'dan yeni modelleri hakkında flaş karar! Bir devir kapanıyor
Apple'dan yeni modelleri hakkında flaş karar! Bir devir kapanıyor
Belçika'da iki PKK'lı terörist hakkında şaşırtan karar!
Belçika'da iki PKK'lı terörist hakkında şaşırtan karar!
Süleyman Soylu, Trabzon'daki sel felaketinden acı haberi verdi
Süleyman Soylu, Trabzon'daki sel felaketinden acı haberi verdi
İmamoğlu ile görüşmesi! Fox TV görüntüyü paylaşan The Marmara'ya dava açıyor
İmamoğlu ile görüşmesi! Fox TV görüntüyü paylaşan The Marmara'ya dava açıyor
Kontrolden çıkan tırdan dökülen domatesler karayolunu tarlaya çevirdi
Kontrolden çıkan tırdan dökülen domatesler karayolunu tarlaya çevirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı alıcısını bekliyor
Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı alıcısını bekliyor
Bakan Mustafa Varank 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı
Bakan Mustafa Varank 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Ekrem İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanını İBB'de ağırlayacağım"
Ekrem İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanını İBB'de ağırlayacağım"
Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı
Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı
Başak Demirtaş kimdir aslen nereli Selahattin Demirtaş eşi ve çcukları
Başak Demirtaş kimdir aslen nereli Selahattin Demirtaş eşi ve çcukları
Hakkari Yüksekova'da yılan sürüsü alarmı
Hakkari Yüksekova'da yılan sürüsü alarmı
Selahattin Demirtaş aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Selahattin Demirtaş aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?