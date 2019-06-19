19 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 dosyası bizim için kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Trabzonlularla buluşma programında konuştu. S-400 konusuna değinen Erdoğan, çok kısa bir zaman içerisinde siparişlerin alınacağını kaydetti.

Binali Yıldırım'dan Milli Gazete ziyaretinde flaş açıklama

Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Askerlik düzenlemesiyle ilgili madde TBMM'de kabul edildi!

Askeralma Kanunu Teklifi'nin, askerlik süresini 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İmamoğlu: Erdoğan'ı İBB'de ağırlayacağım

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları cevapladı. İnanın Sayın Cumhurbaşkanı, örneğin bir saat gittim Beştepe'de misafir oldum. Çok da keyifli bir sohbet yaptık. Ben kendisine de İBB'de ağırlayacağım, gelecek.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in 'savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı verdiğini' açıkladı.

UEFA eski Başkanı Michel Platini'nin akıbeti belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan UEFA eski başkanı Michel Platini, serbest bırakıldı.